بعد عثوره عليها بجانب الطريق.. فلسطيني يعيد حقيبة تحوي 4 مليون شيكل لصاحبها

عثر مواطنٌ فلسطيني من مدينة نابلس على حقيبة بجانب محله التجاري تحوي مبلغ من المال، وشيكات بنكية، وجهاز آي باد، تقدر قيمتها بما يزيد عن أربعة ملايين شيكل، تعود لاحد تجار الخليل.

وسلَّمَ المواطن لؤي فلاح دويكات صاحب محلات كماليات سيارات الحقيبة التي عثر عليها إلى الشرطة الفلسطينية.

وأعلنت الشرطة الفلسطينية أنَّ قسم المفقودات في الشرطة قام بتسلم الحقيبة ضمن محضر رسمي، كمقدمة لتسليمها لصاحبها.

من جهته، أكد لؤي فلاح على أنه فور عثوره على الحقيبة قام بمعاينتها، والبحث عن صاحبها وبعد ذلك قام بتسليمها بكل ما تحتويه للشرطة.

وأكد فلاح على أهمية تحلي الإنسان بالأمانة والأخلاق العالية، مستشهداً بالآية الكريمة "وأدوا الأمانات الى أهلها".