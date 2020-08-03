ترقبوا.. "سرايا القدس" تعرض اليوم في تمام التاسعة فيلم "بيت العنكبوت"

من المقرر أن تكشف سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الإثنين الموفق 3 اغسطس 2020، عن عملية أمنية معقدة مساء يوم غدٍ الاثنين.

وأفادت قناة الميادين أن فيلم بيت العنكبوت الذي تكشف فيه سرايا القدس-الاعلام الحربي العديد من العمليات الأمنية النوعية وصراع الأدمغة التي خاضها جهاز أمن السرايا سيعرض عبر شاشتها مساء اليوم الإثنين الموافق 3– 8 – 2020 في تمام الساعة التاسعة مساءً.

ويكشف الفيلم الوثائقي الذي حمل عنوان (بيت العنكبوت) الكثير من المشاهد الحقيقية التي تؤكد على قدرة جهاز أمن سرايا القدس على اختراق المنظومة الأمنية الصهيونية وتسجيل نجاحات كبيرة في تضليل عناصر الشاباك الذين يعملون ليل نهار لاستهداف المقاومة الفلسطينية.