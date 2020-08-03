جنين: الجهاد تساند الأسير الأخرس بإضرابه عن الطعام

نظمت حركة الجهاد الإسلامي في محافظة جنين وقفة إسناد ونصرة للأسير المجاهد ماهر الأخرس والمضرب عن الطعام لليوم الثامن وذلك يوم أمس بعد صلاة المغرب في منزل الأسير في بلدة سيلة الظهر بحضور والدته وذويه والعشرات من محرري حركة الجهاد الإسلامي والإخوة في نادي الأسير الفلسطيني.

وفي كلمة لنادي الأسير الفلسطيني في وقفة الإسناد أشار الأستاذ راغب أبو دياك إلى وقوف الأحرار إلى جانب الأخ الأسير المضرب ماهر الأخرس وإلى جانب إخوانه الأسرى في مواجهة الاحتلال الصهيوني؛ لأنهم لم يعتقلوا على قضية شخصية بل اعتقلوا خلال أداء الواجب لكي نحيا بكرامة على هذه الأرض الفلسطينية الطاهرة، مؤكداً على حتمية انتصار الأخ الأسير ماهر الأخرس كما انتصر إخوانه الأسرى الذين أضربوا عن الطعام رفضاً لعنجهية وغطرسة الاحتلال الصهيوني.

كما تحدث في الوقفة الشيخ القيادي خضر عدنان حيث أكد على أن كل لحظات الإضراب انتصار، مع الإشارة إلى أن الأخ الأسير ماهر الأخرس لحتى اللحظة لم يصدر بحقه قرار الاعتقال الإداري، وبالتالي تأتي خطوة الإضراب عن الطعام بمثابة دعوة من الأسير المجاهد ماهر لكل من يتم اعتقاله بالشروع في الإضراب عن الطعام.

في ذات السياق أكد الشيخ القيادي خضر عدنان أن المشاركة في هذه الوقفة هي إسناد لكل بيت من بيوت الأسرى، هي إسناد للأسير نبيل الشرباتي الذي أعلن عن إصابته بمرض الكورونا داخل سجون الاحتلال الصهيوني، وهي إسناد للأسير البطل كمال أبو وعر المصاب بالسرطان والمصاب بالكورونا، موجهاً تحيته إلى شيخ الأسرى فؤاد الشوبكي، ولقادة المقاومة داخل سجون الاحتلال الأسرى ثابت المرداوي وعباس السيد وأحمد سعدات ومروان البرغوثي، وكل الأبطال الأبطال.