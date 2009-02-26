« إسرائيل » تبحث عن وسيلة لنقل كتب عبرية إلى جامعة بغداد

فلسطين اليوم – القدس المحتلة

تبحث وزارة الخارجية الإسرائيلية، مؤخراً عن وسيلة لنقل كتب أدبية باللغة العبرية من تأليف أدباء "إسرائيليين" إلى جامعة بغداد.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أمس، أن الخارجية الإسرائيلية تبحث عن وسيلة ناجحة لنقل الكتب بالعبرية إلى العراق بوساطة دولة ثالثة"، بسبب عدم وجود علاقات دبلوماسية بين "إسرائيل" والعراق.

وقالت إن الوزارة تلقت مؤخراً رسالة غير عادية من أستاذ للغة العبرية في جامعة بغداد طلب فيها مساعدته في الحصول على كتب باللغة العبرية من أجل تدريسها في الجامعة العراقية.

وأضافت لم يصدق الموظفون في الخارجية في البداية جدية الحديث ،لكن بعد إجراء اتصال مع الأستاذ الجامعي العراقي اتضح أن الطلب حقيقي، وأن الأستاذ الجامعي يدرس في كلية اللغات التي تُدرس اللغة العبرية أيضا.