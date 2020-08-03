تعرف على طقس فلسطين في رابع أيام عيد الأضحى المبارك

توقعت دائرة الأرصاد الجوية في فلسطين أن يكون الجو اليوم في رابع أيام عيد الأضحى المبارك حاراً نسبياً في المناطق الجبلية حاراً إلى شديد الحرارة في بقية المناطق.

وتوقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يطرأ انخفاضاً طفيفاً على درجات الحرارة، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج، وأن يكون الجو صافياً إلى معتدل في المناطق الجبلية وحاراً نسبياً إلى حار في بقية المناطق.

أما يوم غدٍ الثلاثاء الموافق 2020/08/04 فمن المتوقع أن يكون الجو حاراً نسبياً في المناطق الجبلية حاراً إلى شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف اخر على درجات الحرارة.

ويكون الطقس يوم الأربعاء 2020/08/05 حاراً نسبياً في المناطق الجبلية حاراً إلى شديد الحرارة في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.