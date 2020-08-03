جنين: اغلاق مساجد سيلة الظهر لمدة 3 أيام بسبب ارتفاع إصابات فيروس كورونا

أعلنت محافظة جنين اليوم الإثنين الموافق 3 أغسطس 2020، إغلاق المساجد في بلدة سيلة الظهر لمدة 3 أيام ابتداء من صباح اليوم.

وقال محافظ جنين أكرم الرجوب: إن قرار اغلاق المساجد يأتي بعد تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا في محافظة جنين خلال الساعات الـ24 الماضية، منها 7 إصابات سجلت في سيلة الظهر، وإصابتان في الفندقومية، وإصابة واحدة في طورة، وبناء على مستجدات الحالة الوبائية، فقد تقرر إغلاق المساجد في بلدة سيلة الظهر لمدة 3 أيام ابتداء من صباح الاثنين، وذلك لغايات الطب الوقائي وإجراء الفحوص اللازمة".

وأشار الرجوب إلى أن الأجهزة الأمنية بالتعاون مع البلدية وفعاليات البلدة ستتابع تطبيق الإجراءات الحكومية ومنع إقامة الحفلات والاعراس والتجمعات.