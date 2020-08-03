حماس تعلق على استهداف الاحتلال لمواقع المقاومة

أكد الناطق باسم حركة حماس فوزي برهوم أن القصف الإسرائيلي الذي استهدف مواقع المقاومة في غزة، رسالة تصعيد وعدوان، يهدف الاحتلال من خلالها إلى تصدير أزماته الداخلية.

وقال برهوم: إن العدوان الإسرائيلي يهدف إلى حرف الأنظار عما يجري في داخله من تطورات وأوضاع سياسية متفاقمة، مضيفاً :"المقاومة الباسلة تعي جيدا طبيعة ما يخطط ويفكر به الإحتلال وآليات التعامل معه" .

وتابع :"لن تسمح المقاومة له بأن تكون غزة مسرحا لتصدير هذه الأزمات، وان سياساتها في التعامل مع العدو ستبقى منسجمة تماما مع امتداد الحالة النضالية والجهادية لشعبنا".

وكانت طائرات الاحتلال نفذت الليل الماضي سلسلة غارات على مواقع المقاومة وسط وجنوب القطاع.