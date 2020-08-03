د. عليان: شباب الضفة وثوارها يُشكلون الأمل وحتمية الانتصار

هنأ القيادي بحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين الدكتور جميل عليان، عدداً من عوائل الشهداء والأسرى، في الضفة الغربية، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

ونقل د. عليان - خلال اتصالاتٍ هاتفية أجراها - خالص التهاني والتبريكات باسم الأمين العام للحركة القائد زياد النخالة، وأعضاء المكتب السياسي، وكافة كوادر وعناصر الحركة، لذوي الشهداء والأسرى، مثمناً في السياق ذاته صبرهم وإرادتهم، التي تجابه التحديات بعزيمةٍ قلّ نظيرها.

وأكد أن الأسرى هم أيقونة النضال الوطني، مشدداً على أنه "لن يهدأ لنا بال حتى تحريرهم".

واعتبر د. عليان، في مكالماته الهاتفية، أن الشهداء هم تاريخنا الناصع، وضمانة المواصلة لنهج الجهاد والمقاومة.

واطمأن القيادي بحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، على أحوال أسر الشهداء، مبدياً في ذات الوقت افتخاره بشباب الضفة، وثوارها الذين يشكلون الأمل، وحتمية الانتصار.