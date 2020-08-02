"مهجة القدس" تحمّل الاحتلال المسؤولية عن حياة الأسرى

حملت مهجة القدس للأسرى والشهداء اليوم الأحد ، إدارة السجون الصهيونية المسؤولية الكاملة عن حياة الاسرى داخل سجونها.

وأشارت مهجة القدس في بيان مقتضب لها اليوم الأحد ، أن استهتار إدارة مصلحة السجون الصهيونية بالإجراءات الوقائية لمجابهة فيروس كورونا أدى لتسلل الفيروس لأسرانا الأبطال.

ولفتت مهجة القدس ، إلى ان العدو يتحمل المسئولية عن حياة وسلامة أسرانا لا سيما بعد إصابة الأسير نبيل الشرباتي بفيروس كورونا.

وفي هذا السياق ، أكد الناطق باسم مؤسسة مهجة القدس أ.تامر الزعانين خلال اتصال هاتفي مع "قناة القدس اليوم الفضائية" ، أن الإجراءات الوقائية التي اتخذتها إدارة السجون الصهيونية بحق أسرانا الأبطال داخل سجون الاحتلال ، تُصنف ضمن العمليات الاستهتارية ، وخاصة بأن إدارة السجون لا تتعامل مع الأسرى بكل جدية بفيروس كورونا.

وقال أ.الزعانين ، بأن مصلحة سجون الاحتلال لا تسمح للصليب الأحمر الدولي ومنظمة الصحة العالمية ، بالاطلاع على الاجراءات الوقائية التي تتبعها سلطات الاحتلال الصهيوني بحق أسرانا الأبطال.

وبين الزعانين، أننا حذرنا أكثر من مرة من مغبة دخول فيروس كورونا إلى أجساد الأسرى ، وحملنا الصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى داخل سجون الاحتلال الصهيوني.

وأضاف الزعانين، طالبنا المؤسسات الدولية العديد من المرات بضرورة التحرك الفوري لإنقاذ حياة أسرانا الأبطال من فيروس كورونا.

وختم قوله: "نحن أمام احتلال مجرم لا يعرف الرحمة والإنسانية فهذا هو عهد الاحتلال الصهيوني لا يُقدم شيئاً لأسرانا الأبطال" ، مُحملاً الاحتلال الصهيوني المسؤولية الكاملة عن أسرانا الأبطال داخل السجون الصهيونية في ظل تفشي فيروس كورونا.