هل تم الحكم على الشيخ محمود الحسنات بالسجن 10 أعوام.. العائلة توضّح؟

نفت عائلة الشيخ محمود الحسنات، مساء اليوم الأحد، ما يتم تداوله حول إصدار القضاء السوداني، حكماً بالسجن 10 أعوام، بتهمة التحريض بسبب مشاركته في مسيرات الخرطوم.

وطالبت العائلة، جميع النشطاء ووسائل الاعلام التحري والتأكد قبل نشر الخبر.

وكانت السلطات السودانية، اعتقلت السبت الماضي، حمود الحسنات، الذي يقيم في الخرطوم، منذ نحو عامين قادما من قطاع غزّة، اعتقل للتحقيق معه حول اتهامه بالمشاركة في مظاهرة خرجت الجمعة، تنادي بعودة النظام القديم بقيادة عمر البشير.

ونشرت مواقع سودانية صورة الحسنات من داخل أحد المراكز الأمنية، وصورا أخرى تظهر رجلين بملامح عربية، قيل إنهما من اليمن، وآخرين من إندونيسيا، اتهموا جميعا بالمشاركة في المظاهرة التي تقف خلفها جماعة الإخوان المسلمين، بحسب اتهامهم.

كما، نشرت وزارة الداخلية السودانية بيانا، قالت فيه إنها ألقت القبض على خمسة أجانب على خلفية مشاركتهم في الاحتجاجات التي شهدتها الخرطوم.