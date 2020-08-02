نتنياهو بصدد بلورة خطط جديدة لانتشال الاقتصاد "الإسرائيلي"

قال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، إنه سيقوم ببلورة خطط أخرى لانتشال الاقتصاد "الاسرائيلي" من الركود الذي يكتنفه بسبب فيروس كورونا.

واجتمع نتنياهو، مساء اليوم الأحد، مع وزير المالية يسرائيل كاتس، والمدير العام لمؤسسة التأمين الوطني مئير شبيغلير، بهدف وضع خطط جديدة لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقال نتنياهو: "إن اليوم يحمل معه بشرى طيبة لمواطني الدولة وللأطفال الإسرائيليين، إذ تم تحويل الدفعة الثانية من أموال المساعدات إلى المستقلين، وإلى 99.5% من الأطفال في الدولة، وبأن هناك خططا أخرى يتم بلورتها لتنشيط الاقتصاد".

على الصعيد ذاته، أوضح وزير مالية الاحتلال، أن أكثر من 40 ألف من المستقلين قد تلقوا أموال المساعدات، حتى الآن، وأن مؤسسة التأمين الوطني ستقوم بتحويل هذه الأرصدة مباشرة إلى الحسابات المصرفية للمواطنين.

في السياق، اكد مدير مؤسسة التأمين الوطني التابعة للاحتلال، أن كافة الهبات ستصرف خلال الأسبوع الحالي أو حتى بداية الأسبوع المقبل.