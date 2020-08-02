الاحتلال يمدد اعتقال منسّق حركة المقاطعة "بي دي أس"

مدّدت محكمة "سالم" العسكرية الإسرائيلية، اليوم الأحد، اعتقال محمود النواجعة منسّق حركة المقاطعة (BDS) لمدّة 15 يومًا، وذلك بطلبٍ من جهاز "الشاباك".

ويستند جهاز "الشاباك" في ذلك الطلب إلى ما وصفها ب"دلائل سرية" لم يُسمَح لنواجعة أو لمحاميه، المنتدَب من مؤسّسة الضمير، الاطّلاع عليها.

وبحسب بيان مؤسّسة الضمير، فقد "أبلغ جهاز "الشاباك" المحكمة أنّه "يشتبه" بانتماء النواجعة لحزبٍ غير قانوني وتقديم خدماتٍ له، وهي ادّعاءاتٌ أنكرها نواجعة بالمطلق، مؤكّداً عدم انتمائه لأيّ حزبٍ، وأنّ نشاطه سلميٌّ بحت".

وقال نواجعة خلال جلسة الاستماع عبر الفيديو - بسبب إجراءات كوفيد-19- إنّه بصحةٍ جيدة، حسبما أفادت حركة المقاطعة في بيانٍ لها.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت محمود النواجعة في 30 يوليو/تمّوز، بعد اقتحام العشرات من جنود الاحتلال منزله فجراً واقتياده مكبّلاً ومعصوب العينين بعيداً عن زوجته وأطفاله الثلاثة، وقد حُرم النواجعة، منذ لحظة اعتقاله، من حقّه في التواصل مع محاميه.

وعلّق عمر البرغوثي، أحد مؤسّسي حركة المقاطعة (BDS)، على القرار، بالقول: "اتّبعت جلسة الاستماع اليوم الحيل القمعية المعهودة لجهاز "الشاباك" بالضبط، وهي تذكرنا بتلك المتّبعة في جنوب أفريقيا خلال حقبة "الأبارتهايد"، بدون تهمٍ أو أيّ دليل".

وبيّن أن لنظام العسكري الإسرائيلي ينسج أكاذيب وتلفيقاتٍ ضدّ المدافعين الفلسطينيين عن حقوق الإنسان، كمحمود، وذلك بهدف تمكين المحاكم العسكرية، المطيعة للمخابرات، من تمديد فترة الاحتجاز، والسماح بإجراء تحقيقاتٍ أكثر قسوةً.

وتابع البرغوثي: "تُدرك "إسرائيل" أنه، وعلى الرغم من استثمارها الضخم في الموارد المالية والسياسية والدبلوماسية والإعلامية والاستخباراتية في حربها اليائسة ضدّ حركة المقاطعة (BDS) السلميّة، إلا إنّها تفشل في إبطاء نموّ الحركة وتأثيرها المتصاعد في جميع أنحاء العالم"، داعيًا "جميع مؤيّدي حقوق الإنسان عالمياً إلى تكثيف الضغط على نظام الاضطهاد الإسرائيلي، خاصةً من خلال تعزيز حملات المقاطعة وتكثيفها، للإفراج الفوريّ عن محمود، وجميع المدافعين الفلسطينيين عن حقوق الإنسان ومعتقلي الرأي القابعين في الزنازين الإسرائيلية".

كما دعا البرغوثي "بشكلٍ خاصٍ إلى فرض حظرٍ شاملٍ على التجارة والعلاقات العسكريّة-الأمنيّة مع نظام الاحتلال والأبارتهايد الإسرائيلي".

ويبلغ محمود النواجعة 34 عاماً، وهو حاصل على درجة الماجستير في العلاقات الدولية، وهو المنسّق العام للجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة "إسرائيل".