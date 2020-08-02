الصحة تحذّر: فيروس كورونا جائحة "طويلة الأمد"

حذرت منظمة الصحة العالمية من أن فيروس كورونا سيكون "طويل الأمد"، مشيرة إلى أن "مستوى المخاطر العالمية لكوفيد-19 مرتفع للغاية" داعية إلى استجابة "وطنية وإقليمية ودولية". وحتى اليوم، أُحصيت أكثر من 17,6 مليون إصابة في العالم وتوفي أكثر من 680 ألف شخص بالمرض بينهم قرابة مئتي ألف في منطقة أمريكا اللاتينية والكاريبي فقط.

ودعت منظمة الصحة العالمية، التي تعقد اجتماعا منذ الجمعة للمرة الرابعة من أجل إعادة تقييم تفشي فيروس كورونا، دول العالم إلى الاستعداد لجائحة "طويلة الأمد".

وأوضحت أن "مستوى المخاطر العالمية لكوفيد-19 مرتفع للغاية" داعية إلى استجابة "وطنية وإقليمية ودولية".

وحذرت لجنة الطوارئ في المنظمة من أن "أمدها سيكون بالطبع طويلا جدا"، مشيرة إلى أن "معظم سكان العالم يمكن أن يتأثروا، حتى أولئك الذين لا يقطنون في مناطق متضررة جدا" بالوباء.