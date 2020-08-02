الاحتلال "الإسرائيلي" يجنّد 3000 جندي لمركز قيادة الكورونا

وقع وزير جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، بيني غانتس، اليوم الأحد، على قرار يسمح بتجنيد نحو ثلاثة آلاف من جنود الاحتياط في طواقم الطوارئ، معظمهم سيكون من عناصر قيادة الجبهة الداخلية، وذلك مع اقتراب تفعيل مركز قيادة الكورونا.

وقال موقع صحيفة "معاريف" العبرية، إن التجنيد يسمح بإقامة نظام للتحقيقات الوبائية، ومجلس لقيادة الكورونا، وسيستمر مفعول القرار حتى ١٨ سبتمبر.

وأضاف أنه يسمح بتعزيز آخر لعدد الفنادق المستخدمة في الحجر الصحي، إلى جانب تعزيز إطلاع السلطات المحلية على آخر المستجدات بخصوص الكورونا، فضلا عن تعزيز تواجد ضباط الجبهة الداخلية داخل "المدن البرتقالية".