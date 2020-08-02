عريقات: التحريض الأميركي ضد عباس بلطجة وابتزاز

استنكر أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات التحريض الأميركي المتواصل ضد الرئيس محمود عباس وأعضاء القيادة.

وقال عريقات في تصريحات لإذاعة صوت فلسطين الرسمية، اليوم الأحد، إن دعوة عضو مجلس النواب الأميركي دوغ لامبورن لفرض عقوبات على الرئيس والقيادة، تأتي لعقاب الضحية على رفض خطة "ترمب نتنياهو"، واصفاً ذلك بالبلطجة والابتزاز المرفوضين.

وأوضح عريقات أن "إسرائيل" ستتحمل المسؤولية كاملة على الأراضي المحتلة في حال تنفيذ خطة الضم، وأن السلطة الوطنية أسست لنقل أبناء شعبنا من الاحتلال إلى الاستقلال، لا أن تكون أداة لاستمرار الاحتلال.