رام الله.. اجتماع وزاري للسماح بتشغيل المزيد من المرافق الاقتصادية

يترأس رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية، يوم الثلاثاء المقبل، اجتماعا للجنة الطوارئ العليا، واللجنة الأمنية، يليه اجتماع لمجلس الوزراء، للبحث في الإجراءات والتدابير التي تعتزم الحكومة اتخاذها بعد عيد الأضحى المبارك.

وسيناقش الاجتماع المواءمة بين الحفاظ على الحالة الصحة للمواطنين والحرص على استمرار دوران العجلة الاقتصادية، عبر السماح بتشغيل المزيد من المرافق الاقتصادية الحيوية، وفق بروتوكولات وزارة الصحة، ومن ضمنها قطاع المطاعم الذي من المتوقع أن تبحث لجنة الطوارئ العليا في التوصية المقدمة من وزارة الصحة بشأن إعادة تشغيل هذا القطاع.