صور: ما حقيقة وفاة تركي آل الشيخ بمرض نادر؟

تداول نشطاء ومغردون عرب أنباءً تفيد بوفاة رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، تركي آل الشيخ اليوم الأحد بعد تدهور حالته الصحية، غير أن الخبر اتضح فيما أنه عارٍ عن الصحة.

وفي أعقاب تداول انباء عن وفاة تركي آل الشيخ، ظهر الأخير في الصورة ممدا على سرير المرض، ويخضع للمراقبة الطبية في وحدة العناية الفائقة على ما يبدو، إثر إصابته بمرض لم يكشف عن طبيعته مؤخرا.

ولم يتضح حتى اللحظة المرض الذي يعاني منه تركي آل الشيخ، لاسيما أن المستشفى تتحفظ على الإدلاء بأي تفاصيل عن صحته.

وغرد آل الشيخ عبر "تويتر" لاحقا: "شكرا أنا بخير والحمدالله".

وانتقل آل الشيخ، مجددا إلى مستشفى في نيويورك، لمتابعة حالته الصحية مع الطاقم الطبي الذي أشرف على حالته منذ بداية مرضه وإجرائه العديد من العمليات.

ولم يتسن التأكد من صحة الصورة المنشورة من مصدر مستقل.

وكان آل الشيخ تحدث في 20 حزيران/ يونيو الماضي، لأول مرة عن مرض أصيب به، دون الكشف عن طبيعة هذا المرض.



