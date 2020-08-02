وفاة و225 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة

أعلنت وزارة الصحة تسجيل حالة وفاة واحدة و225 إصابة بفيروس كورونا و66 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي، اليوم الأحد، أن حالة الوفاة الجديدة هي لسيدة (58 عاماً) من قلنديا، مشيرة إلى أن حالات التعافي توزعت في محافظة الخليل 33 حالة، ومحافظة بيت لحم 23 حالة، ومحافظة جنين 4 حالات، ومحافظة طولكرم 6 حالات.

وفيما يخص الإصابات، فقد سجلت محافظة القدس خلال الـ24 ساعة الماضية 103 إصابات، بينها 88 إصابة داخل مدينة القدس، بينما سجلت محافظة الخليل 28 إصابة، ومحافظة رام الله والبيرة 49 إصابة، ومحافظة طولكرم إصابتين، ومحافظة بيت لحم 3، ومحافظة جنين 1، ومحافظة نابلس 14، ومحافظة أريحا والأغوار 20، ومحافظة قلقيلية 5.

وتابعت وزارة الصحة أن 7 مرضى يعالجون في غرف العناية المكثفة، بينهم مريضان على أجهزة التنفس الاصطناعي.