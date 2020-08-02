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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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دعاه لإعادة رواتب الشهداء والأسرى المقطوعة

المدلل يدعو الرئيس عباس للرد على التهديدات الأمريكية بخطوات تعزز قضية الأسرى والشهداء

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 13:22 - 02 اغسطس 2020
أحمد المدلل أحمد المدلل
تقارير
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أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين أحمد المدلل أن المطالبات الامريكية بفرض عقوبات على الرئيس الفلسطيني محمود عباس تؤكد أنَّ من اعضاء الكونغرس الأمريكي من هم صهاينة أكثر من دولة الاحتلال ويدعمون العدو الصهيوني ويشاركونه جرائمه ضد ابناء شعبنا خصوصا رموز المقاومة الفلسطينية الاسرى والشهداء.

وأضاف المدلل في تصريح صحفي: إن الولايات المتحدة الأمريكية شريكة في العدوان على رموز شعبنا من الاسرى والشهداء الذين قدموا حياتهم من اجل حرية شعبهم وعودته الى أرضه ونيل حقوقه كاملة، مشيراً إلى انَّ الإدارة الأمريكية راعية للإرهاب الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني.

وقال المدلل: لم تكن الولايات المتحدة في أي لحظة طرفاً نزيها، وانها كانت على مدار الزمن عدوة للشعب الفلسطيني وشعوب المنطقة .

وأضاف: يجب أن نؤكد لأمريكا والكيان الصهيوني أن قضية الاسرى ثابت من ثوابتنا ووجع سيظل يلازمنا حتى تحرير كل الاسرى والاسيرات من السجون الصهيونية.

وطالب المدلل الرئيس الفلسطيني محمود عباس ان تظل قضية الاسرى على رأس سلم أولويات السلطة، وألا يلتفت الى هذه التهديدات والتي يريدون من خلالها ان نتنازل عن كل شيء وأن نقبل بمؤامرة صفقة القرن وجريمة الضم والتخلى عن اهالي الاسرى والشهداء لكسر إرادة المقاومة لدى أبناء شعبنا.

ودعا المدلل عباس لإغاظة امريكا وإسرائيل باعادة رواتب الاسرى والشهداء من ابناء قطاع غزة ومن حركات المقاومة التي قُطعت في ظل المناكفات السياسية وان قطع الرواتب لا تخدم الا اعدائنا.

واختتم حديثه، قائلاً: يجب ان يعلم العدو الصهيوني والادارة الامريكية ان قضية الاسرى هي قضية الكل الفلسطيني، واننا موحدون حول اسرانا وشهداءنا رموز ثورتنا ونضالنا.

 

 

 

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