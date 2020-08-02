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القاهرة تعلن قرب الوصول إلى لقاح لفيروس كورونا

  • فلسطين اليوم - القاهرة
  • 12:22 - 02 اغسطس 2020
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تقارير
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كشف وزير التربية والتعليم العالي المصري الدكتور حسام عبد الغفار اليوم الأحد، النقاب عن تطوير دائرة البحث العلمي لقاحات لفيروس كورونا، مشيراً إلى ان هناك 4 أنواع من اللقاحات تجري تجربتها.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" أن الخطوات مبشرة، ونعمل على قدم وساق للوصول للقاح مصري".

وتابع: "على مستوى العالم هناك أنباء مبشرة عن نوعين من اللقاحات وصلوا للمرحلة الإكلينيكية الثالثة، وهناك توقعات باستخدام اللقاح في أواخر العام الجاري أو مطلع 2021، ولجنة التعامل مع الأزمة تقوم الآن بالتفاوض مع الشركات المنتجة للقاحات بمجرد السماح بها، ليكون لمصر حصتها المخصصة لهذه اللقاح".

وأوضح أن هناك مفاوضات جارية لتوفير اللقاحات العالمية بمجرد الموافقة عليها من الصحة العالمية، مستطردا: "مصر تسير في حجز حصتها للقاح محتمل واجتهادات العلماء المصريين للتوصل للقاح مصري".

 

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