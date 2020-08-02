تفسير حلم المرأة الحامل المتزوجة والعزباء من تفسير ابن سيرين

تحلم كثير من الفتيات والسيدات سواء المتزوجات أو غير المتزوجات بأنها حامل بطفل، وهو ما حير الكثير من السيدات، ما دفعهن للبحث عبر محركات البحث عن تفسير حلم المرأة الحامل، فما يعني الحمل بالحلم.

وكالة فلسطين اليوم الإخبارية كعادتها تهتم باهتمامات الجمهور، وتبحث عن تفاصيل التفاصيل التي تلبي شغف القارئ مع تحري الدقة في النقل، لذلك حاولت تفسير لغز المرأة الحامل من خلال عدة تفاسير موثوقة منها تفسير ابن سيرين والنابلسي وغيره من المفسرين الأجلاء.

وفي أول تفسير للأحلام اتفق العلماء على أن حلم الحمل للمرأة المتزوجة يختلف عن العزباء ويختلف عن حلم الرجل بأنه حامل، لذلك سنضع بين أيديكم تفسير حلم الحمل للمرأة المتزوجة، وتفسير حلم الحمل للمرأة العزباء، وتفسير حلم حمل الرجل.

أولاً: تفسير حلم الحمل للمرأة المتزوجة :

وفي هذا الشق نوه علماء تفسير الأحلام إلى انَّ حلم الحمل حسب حالة المرأة إذا كان لديها أطفال قبل ذلك أم لا. فإذا كانت لم تنجب بعد فهذا الحلم هو من شدة التفكير في الأمر.

وأشاروا إلى أن حلم المراة قد بكون بشرى بقرب الحمل وعليها بالدعاء الدائم والمواظبة على دينها والتقرب من الله ليجزيها خير ما تريد.



فيما فسره أخرون بأن حلم الحمل للسيدة التي لم تنجب بأنه قحط للسنة ونكد قد يصيب والدعاء يرفع الكروب.

وفي حال كانت المرأة التي شاهدت نفسها حاملاً في المنام لديها أطفال من قبل فقد يكون ذلك زيادة في الرزق وسعة في العيش وأحداث جديدة في حياتها. وإذا تكرر الحلم فقد يكون اقتراب موعد لحمل جديد.

ثانياً: تفسير حلم الحمل للعزباء :

هناك الكثير من التفسيرات من مفسري الأحلام لحلم الحمل للعزباء فقد قال ابن سيرين في تفسير رؤية الحمل للعزباء أنها دلالة على الخير والتمسك بالدين.

ويفسر ابن شاهين بان رؤية البنت البكر للحمل في بطنها خير وبشرى قادمة لها في الدنيا ، وقيل رؤيا الحمل سواء كان للرجل أو للمرأة على السواء دليلا على النعمة وعلى مال الدنيا بقدر اتساع جوف الحمل أو رحم المرأة.

أما النابلسي فقد رأى في تفسير حلم الحمل للعزباء غير المتزوجة بأنه ربما يدل على نكد يصل إلى أهلها بسببها، وربما دل على حادث سوء يحدث في محلها إذا كانت تعمل بالتجارة من سارق أو حريق، أو سرقة تصيب مالها أو أي من أغراضها الثمينة أو العزيزة لها، أو يعقد عليها بالزواج من لم يكن يستحقها إذا كانت ذات خلق ودين، وقد يكون تفسير حلم الحمل للبنت البكر هو نزول بكارتها قبل زواجها بأي سبب وقد يكون بمصيبة فلتتقي الله ربها في دينها ودنياها لكي لا يصيبها مكروه.

ثالثاً: تفسير حلم الحمل للرجال :

إنه بالفعل حلمٌ وغريب ولكن إذا حلم رجل بأنه حامل فإن فيه هم ثقيل خفي عن الناس، يخاف ازدياده وظهوره، والحبل زيادة في الدنيا لصاحب الرؤيا ذكراً كان أو أنثى.

ومن رأى نفسه حاملاً فذلك زيادة في ماله و عزه، وهو صالح للنساء والرجال على كل حال.

تفسير رؤية الرجل لامرأة حامل في المنام:

إذا رأى رجل في منامه امرأة حامل دل ذلك على هم ونكد، أو على العشق والهيام. وربما دل حمل الرجل على أنه يهلك نفسه. وربما موت أو دفن لغريب. وربما كان كذاباً يتظاهر.

أما في تفسير من رأى أن امرأته حامل فإنه يرجو خيراً من الدنيا.

من كانت راغبة في الحمل ورأت انها حامل في المنام فسيصلها قريبا بشرى سارة لها ، وسيتحقق لها حلم الامومة.

والله أعلى واعلم