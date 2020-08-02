مصرع أربعة جنود سوريين في هجوم إرهابي في ريف دير الزور

لقي أربعة جنود سوريين اليوم الأحد الذي يصادف ثالث أيام عيد الأضحى المبارك مصرعهم في هجوم لتنظيم "داعش" في ريف دير الزور الغربي.

وأفادت وسائل إعلام سورية أن 4 عناصر استشهدوا وأصيب آخرون في ريف دير الزور بعد هجوم شنه إرهابيو تنظيم "داعش" الإرهابي على إحدى نقاط تمركز قوة تابعة للدفاع الوطني في بادية قرية الخريطة بريف دير الزور الغربي.

وأشار مصدر في الجيش السوري أن الهجوم الداعشي جرى بعد أن ثبتت وحدة من قوات الدفاع الوطني نقاطاً لها على المحور المذكور في ريف دير الزور الغربي، وذلك بعد أن تم رصد تحركات للتنظيم الإرهابي على المحور المذكور واستخدامه للتسلل من شمال منطقة التنف ومحيط منطقة الـ 55 كم التي يسيطر عليها الجيش الأمريكي ومسلحون محليون تابعون له جنوبا، باتجاه ريفي حلب وحماة غربا.

وكان الجيش السوري قد أحبط مؤخرا محاولة هجوم نفذها مسلحون ينتمون إلى تنظيم "داعش" الإرهابي، في منطقة واقعة بين أثرية في أقصى شمال شرقي حماة، وخناصر جنوب شرقي حلب.