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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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16 سفيراً أوروبياً يحتجون لدى وزارة الخارجية الإسرائيلية بسبب البناء في منطقة E.1

  • فلسطين اليوم - بروكسل
  • 10:15 - 02 اغسطس 2020
الاستيطان يبتلع المنطقة E.1 من أراضي الضفة المحتلة الاستيطان يبتلع المنطقة E.1 من أراضي الضفة المحتلة
تقارير
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قدم 16 سفيرا أوروبيا رسالة احتجاج إلى وزارة الخارجية الإسرائيلية، عبروا فيها عن قلقهم الكبير بخصوص الحديث عن البناء في منطقة "E.1".

وأكد السفراء في الرسالة أن البناء في هذه المنطقة الحساسة سيقوض إمكانية التفاوض على حل الدولتين، وسيعيق التواصل للدولة الفلسطينية، وسيضع القيود على إمكانية التفاوض وفق الإطار الدولي المتفق عليه.

والدول الموقعة على الرسالة هي: فرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، وبريطانيا، وإسبانيا، وبلجيكا، والدنمارك، وفنلندا، وايرلندا، وهولندا، والنرويج، وبولندا، والبرتغال، وسلوفينيا، والسويد.

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