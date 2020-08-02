وزير الأمن الإيراني: الارهابي شارمهد الذي اعتقلناه مدعوم من جهازي المخابرات الاميركية والاسرائيلية

أكد وزير الامن الايراني محمود علوي بان اميركا والكيان الصهيوني يدعمان عناصر من امثال زعيم زمرة "تندر" الارهابية جمشيد شارمهد، ويستفيدان من ذلك لتحقيق ماربهم.

وقال علوي في مقابلة مع التلفزيون الايراني السبت، بشأن اعتقال زعيم زمرة "تندر" الارهابية جمشيد شارمهد من قبل الامن الايراني: ان هذه ليست العمليات المعقدة الاولى لوزارة الامن في توجيه الضربة المناهضين للجمهورية الاسلامية الايرانية اذ كان لنا الكثير من مثل هذه الاجراءات سابقا، وهي غير قابلة للاعلان عنها.

واوضح وزير الامن ان البعض لم يكن يصدق انه تم اعتقال هذا الارهابي في ايران، وانه بقبضة الامن الايراني، كونه يتمتع بحماية جهازي المخابرات الاميركية والاسرائيلية .

واضاف، ان اليقظة الامنية ادت الى توجيه الضربة النهائية لهذه الزمرة في الوقت المناسب.

وتابع: لقد كنا قد اعلنا للانتربول سابقا في ضوء الجرائم التي كانت قد ارتكبها الا انها لم تفعل شيئا للقبض عليه.

وأشار إلى انَّ الانتربول كان يعلم بان هذا الشخص عنصر ارهابي، الا انها لم تتعرض له مثلما تصرفت تجاه محمد رضا كلاهي، الذي عاش 30 عاما في هولندا بهوية مزورة، وهو العنصر الذي نفذ الحادث الارهابي المتمثل بتفجير مقر الحزب الجمهوري الاسلامي في طهران عام 1982 ، والذي قتل لاحقاً في ظروف غامضة.

ولفت وزير الامن الإيراني إلى انه على الرغم من ان الانتربول كان من مهامه القبض على هذا العنصر الا انها لم تفعل ذلك بما يدل على خواء شعار الغربيين في مجال مكافحة الارهاب.