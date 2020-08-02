تظاهرات اسرائيلية حاشدة ضد نتنياهو.. تعرف على السبب!

تظاهر آلاف المستوطنين الإسرائيليين، مساء أمس السبت، ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في أماكن متفرقة من الأراضي المحتلة عام 1948، مطالبين باستقالته في ظل اتهامات الفساد التي وجهت إليه، وارتفاع الإصابات بفيروس كورونا.

وتجمع المتظاهرون عند عشرات التقاطعات والطرق والجسور، حيث حملوا لافتات تتهم نتنياهو بـ"الفشل" وتدعو إلى استقالته، كما جرت تظاهرة أمام مقر إقامته الخاص في قيسارية.

وكان التجمع الرئيسي أمام مقر إقامة نتنياهو الرسمي في القدس المحتلة، حيث طالبه الآلاف بالاستقالة، وفق المنظمين.

واعتدت قوات الشرطة على المستوطنين المتظاهرين، وأوقفت عددا منهم.

وفي تل أبيب، تظاهر المئات ضد ارتفاع معدل البطالة، وفشل الحكومة في دعم الأشخاص الذين يعملون لحسابهم الخاص، بعد فقدانهم مصادر رزقهم بسبب الوباء.

وحمل المتظاهرون -الذين وضعوا كمامات واقية- لافتات تتهم نتنياهو بالفشل في مكافحة وباء كوفيد-19، والحد من تداعياته الاقتصادية.

واعترف نتنياهو بالتسرع في إعادة فتح الاقتصاد، فقد سجل الاحتلال الإسرائيلي حتى الآن أكثر من 72 ألف إصابة، بينها 523 وفاة.

واتهم نتنياهو، مساء أمس السبت، قنوات التلفزيون الخاصة 12 و13 بـ"الدعاية للتظاهرات اليسارية الفوضوية"؛ من خلال توفير تغطية واسعة للاحتجاجات المستمرة منذ أسابيع. وأعاد نتنياهو نشر تغريدة لحزب الليكود، تقول "إنهم يحاولون بشكل يائس غسل أدمغة الناس؛ بهدف إسقاط رئيس وزراء قوي من اليمين".

كما اتهم نتانياهو وسائل الإعلام بـ"تجاهل الطبيعة العنيفة للاحتجاجات، والدعوات خلالها لقتل رئيس الوزراء وعائلته".