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السلطة تدين تصديق الاحتلال الإسرائيلي على خطة بناء مجمع صناعي شمال القدس

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 10:03 - 02 اغسطس 2020
الاستيطان الاستيطان
تقارير
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دانت السلطة الفلسطينية تصديق الاحتلال الإسرائيلي على خطة لبناء مجمع صناعي استيطاني شمال مدينة القدس المحتلة.

واعتبرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أن الخطوة تأتي "في سياق محاولات تكريس ضم القدس وأسرلتها (جعلها إسرائيلية) وتغيير واقعها وتشويه تاريخها وهويتها وفصلها عن محيطها الفلسطيني".

 وطالبت الوزارة، في بيان، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه "التصعيد الاستيطاني الخطير".

ودعا البيان المحكمة الجنائية الدولية إلى "سرعة فتح تحقيق في جرائم الاحتلال، وصولا لمحاسبة المسؤولين الإسرائيليين المتورطين فيها".

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