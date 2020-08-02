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الحكومة الإسرائيلية تقر خطة جديدة لبناء مجمع استيطاني شمال القدس

  • فلسطين اليوم - القدس
  • 10:01 - 02 اغسطس 2020
استيطان استيطان
تقارير
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أقرت حكومة الاحتلال الإسرائيلي خطة جديدة لبناء مجمع استيطاني شمالي مدينة القدس المحتلة.

وأفادت قناة "كان" العبرية الرسمية، أن بلدية الاحتلال في القدس، وافقت على خطة إقامة مجمع التشغيل بعد أن طرحتها وزارة شؤون القدس بحكومة بنيامين نتنياهو.

ومجمع التشغيل هو منطقة صناعية تتضمن محال تجارية وصناعية ومهنية. وسيتم بناء المجمع الاستيطاني على مساحة 90 دونما (الدونم يعادل ألف متر مربع) في الجانب الشرقي لبلدة العيسوية، شمالي القدس.

 وأشارت القناة إلى أن رئيس بلدية القدس موشيه لييؤن، تعهد بالاستمرار في المشاريع الاستيطانية بالمدينة.

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