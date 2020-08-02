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689 الف حالة وفاة و11 مليون حالة شفاء

عدد المصابين بفيروس كورونا يتجاوز 18 مليون إصابة حول العالم

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 09:55 - 02 اغسطس 2020
كورونا حول العالم كورونا حول العالم
تقارير
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كشف موقع Worldometer  المتخصص في متابعة تفشي جائحة فيروس كورونا، بأن عدد المصابين بالعدوى في العالم تجاوز 18 مليون شخص.

وأوضح الموقع في إحصائية حديثة أن إجمالي المصابين بلغ حتى صباح اليوم الأحد 18 مليونا وأكثر من 23 ألفا، توفي نحو 689 ألفا منهم، بينما تماثل للشفاء أكثر من 11,3 مليون.

وبلغ معدل الوفيات 6%، وبين الـ6 ملايين حالة نشطة المتبقية في أنحاء العالم، تبقى نسبة الحالات الخطيرة والحرجة نحو (65 ألف شخص).

وأظهرت بيانات الموقع أن عدد الإصابات ارتفع خلال اليوم الماضي بواقع 247 ألف حالة، فيما تم تسجيل 5931 حالة وفاة جديدة.

وتبقى الولايات المتحدة في صدارة الدول الأكثر إصابة مع 4.7 مليون مصاب، تليها البرازيل (2,7 مليون) والهند (1,7 مليون) وروسيا (845 ألفا) وجنوب إفريقيا (503 آلاف).

وكان إجمالي الإصابات في العالم قد تخطى عتبة الـ17 مليونا في 29 يوليو، وعتية الـ16 مليونا في 25 يوليو.

 

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