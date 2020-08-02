عضو الكونغرس الأميركي يطالب ترامب بفرض عقوبات شخصية على الرئيس عباس

طالب عضو الكونغرس الأميركي عن الحزب الجمهوري دوج لامبورن، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب بضرورة فرض عقوبات شخصية على رئيس السلطة محمود عباس وكبار الشخصيات من قيادات السلطة الفلسطيني.

ووجه لامبورن رسالة إلى ترامب يحثه فيها على فرض تلك العقوبات بحجة أن الرئيس عباس وقيادات السلطة لا زالوا يواصلون دفع الأموال للأسرى وعوائل الشهداء، بزعم أن ذلك يشجع على "الإرهاب" ويعتبر بمثابة تمويل له.

وكتب لامبورن "أنه يجب فرض عقوبات رادعة على عباس والمسؤولين الآخرين الذين ينفذون سياساته بشأن دفع مخصصات الشهداء والأسرى."