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ضربة امنية مدوية للمنظومة الأمنية الإسرائيلية

سرايا القدس تعرض اليوم عبر قناة الميادين فيلم بيت العنكبوت

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 09:09 - 02 اغسطس 2020
بيت العنكبوت بيت العنكبوت
تقارير
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من المقرر أن تكشف سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، عن عملية أمنية معقدة مساء اليوم الأحد.

وأفادت قناة الميادين أن فيلم بيت العنكبوت الذي تكشف فيه سرايا القدس-الاعلام الحربي العديد من العمليات الأمنية النوعية وصراع الأدمغة التي خاضها جهاز أمن السرايا سيعرض عبر  شاشتها مساء اليوم الأحد الموافق 2 – 8 – 2020 في تمام الساعة التاسعة مساءً.

ويكشف الفيلم الوثائقي الذي حمل عنوان (بيت العنكبوت) الكثير من المشاهد الحقيقية التي تؤكد على قدرة جهاز أمن سرايا القدس على اختراق المنظومة الأمنية الصهيونية وتسجيل نجاحات كبيرة في تضليل عناصر الشاباك الذين يعملون ليل نهار لاستهداف المقاومة الفلسطينية.

 

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