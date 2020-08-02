أسعار صرف الليرة مقابل الدولار الأمريكي في ثالث أيام عيد الأضحى الموافق 2-8-2020

شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة اللبنانية في آخر تعاملات السوق الموازية (غير الرسمية) المعروف لدى الصرافين اللبنانيين بالسوق السوداء، إلى جانب ثبات سعر صرف الدولار مقابل الليرة في المصرف المركزي اللبناني والصرافات وشركات تحويل الأموال.

ويشهد لبنان في ثالث أيام عيد الأضحى المبارك ركوداً اقتصادياً كبيراً بسبب الانهيار الحاصل في الاقتصاد وأسعار الليرة مقابل الدولار وارتفاع معدلات الفقر والبطالة في صفوف اللبنانيين، وهو ما أفقد اللبنانيين مظاهر البهجة في عيد الأضحى، إذ تحول العيد إلى يوم إجازة منزلية، فبدت شوارع لبنان خالية من المعايدين، وبدت المحلات والمناطق السياحية شبه خالية.

يشار إلى ان لبنان يعيش أسوأ أزماته منذ الحرب الأهلية بين 1975 و1990، وقد تفاقمت مشاكله منذ التخلف عن سداد ديونه في مارس/آذار بعد سنوات من اتباع البنك المركزي سياسة الهندسة المالية للمساعدة في تمويل الحكومة.

وفقدت الليرة اللبنانية نحو 80% من قيمتها منذ أكتوبر/تشرين الأول، وهو ما أدخل البلد في أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها منذ عقود.

السوق الموازية (السوداء)

وخلال تعاملات صباح أمس السبت، وصل سعر صرف الدولار نحو 7500 ليرة للشراء و7700 ليرة للبيع، مقابل 7400 - 7600 ليرة للدولار الواحد الجمعة وفق وسائل إعلام محلية.

البنك المركزي

وثبت البنك المركزي اللبناني سعر الصرف الرسمي للدولار عند 1507.5 ليرة. ولا يطبق هذا السعر إلا لدولارات واردات الوقود والأدوية والقمح.

الصرافات

أعلنت نقابة الصرافين في لبنان سعر الدولار اليوم عند 3850 ليرة للشراء و3900 ليرة للبيع.

وتلتزم شركات الصرافة بـ4 شروط لبيع الدولار بهذا السعر، هي رواتب الخدم الأجانب وأقساط الطلاب الجامعيين خارج لبنان وأقساط المنازل وإيجار السكن للطالب خارج لبنان، بشرط تقديم المستندات الدالة على الاستحقاق.

ويصرف الدولار عند هذا المستوى أيضا لشركات المواد الغذائية والمستلزمات الطبية، وفقا لشروط.

الحوالات

أما عن أسعار تحويل الدولار والتي تحددها مديرية العمليات النقدية في مصرف لبنان المركزي، فقد تم تحديدها في نشرة صباح اليوم عند 3800 ليرة.

وهذا السعر لدولار الحوالات مثبت منذ 18 يونيو/حزيران الماضي، وكان قد سجل في 17 يونيو/حزيران 3810 ليرات.

ويُطبّق سعر الحوالات الرسمي في كافة شركات تحويل الأموال بلبنان، وهي أون لاين لتحويل الأموال (OMT)، وبوب فينانس (BOB Finance)، وكاش يونايتد (Cash United)، ومصري موني إكسبرس (MME)، وأونلاين كاش أنترناشيونال (OCI).