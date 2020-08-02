تعرف على طقس فلسطين في ثالث أيام عيد الأضحى المبارك

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن تكون حرارة الجو مرتفعة في المناطق الجبلية وشديدة الحرارة في بقية المناطق الأخرى، وسط توقعات بعدم تغير طقس فلسطين خلال الأيام المقبلة.

وأشارت الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ومن المتوقع أن يكون الجو الليلة معتدلاً في المناطق الجبلية حاراً نسبياً إلى حار في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

ويكون الجو يوم الإثنين المقبل 3 – 8 -2020 حاراً نسبياً في المناطق الجبلية إلى شديد الحرارة في مناطق أخرى، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أم يوم الثلاثاء 4 – 8 - 2020 فيكون الجو حاراً نسبياً في المناطق الجبلية حاراً إلى شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف اخر على درجات الحرارة، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

اما الأربعاء فيكون الجو حاراً نسبياً في المناطق الجبلية حاراً إلى شديد الحرارة في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.