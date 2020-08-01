3 أعراض لمرض ارتفاع ضغط الدم

يسبب مرض ارتفاع ضغط الدم مشاكل صحية خطيرة، مثل: النوبة القلبية، والسكتة الدماغية، والغثيان وغيره، لذا سنتعرف على أبرز أعراض ضغط الدم ؛ حتى نتفادى الإصابة بالمضاعفات الناجمة عن ارتفاع الدم، والتي قد تصل أحيانًا إلى موت المصاب.

وفيما يتعلق باكتشاف مرض ارتفاع ضغط الدم ، بإمكان الأطباء اكتشافه بسرعة، وعليه يترتب سهولة السيطرة عليه، في حين، يتطور ضغط الدم المرتفع في الغالب على مدى سنواتٍ طويلة.

ابرز مضاعفات ارتفاع ضغط الدم :

الإضرار بالأوعية الدموية.

انسداد أو تمزّق أوعية دموية في الدماغ.

ضعف وتضيّق الأوعية الدموية في الكليتين.

تكثـُّف، تضيـُّق أو انهتاك الأوعية الدموية في العينين.

مشاكل في الذاكرة أو في الفهم.

أم الدم (تمدّد موضعي لجدران الأوعية الدموية - Aneurysm).

توقّف القلب (Cardiac arrest).

عوامل خطر الإصابة بمرض ارتفاع الضغط الدم :

السن: وتزداد خطورة الإصابة بالمرض مع التقدم بالسن.

التاريخ العائلي.

انعدام النشاط البدني.

فرط الوزن أو السمنة (Obesity).

تغذية قليلة الفيتامين "د".

تناول الكحول.

التوتر.

الأمراض المزمنة.

التدخين.

تغذية كثيرة الملح (صوديوم).

تغذية قليلة البوتاسيوم.

أعراض ارتفاع ضغط الدم :

أوجاعٌ خفيفةٌ في الرأس.

نزيفٌ من الأنف بشكلٍ يفوق العادة.

دوخة.

علاج ارتفاع ضغط الدم :

مُدرّات البول (Diuretic) من مجموعة التيازيد (Thiazide).

مُحْصِرات مستقبل الأنجيوتنسين 2

محصرات قنوات الكالسيوم

مثبطات الرينين (Renin)

مُحْصِرات المُسْتَقْبِلاتِ البيتا (Beta - blocker)

مثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين (ACE).

6 أغذية تسبب ارتفاع ضغط الدم :

1- الشوكولاتة

ذكرت الكاتبة أن الشوكولاتة تحتوي على الكافيين، الذي يعد من العناصر الغذائية غير المنصوح بها بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من مشاكل ضغط الدم.

وفي حين أنه لا يمكن نفي حقيقة أن الشوكولاتة مفيدة لصحة القلب نظرا لاحتوائها على الفلافونويدات الموجود في الكاكاو وذلك وفقا للعديد من الدراسات، فإنه إذا كانت الشوكولاتة تحتوي على كمية صغيرة من الكاكاو، فإن ذلك يعني وجود مزيد من السكر وهو ما لا يعد جيدا لصحتك.

لذلك، من الأفضل دائما اختيار شوكولاتة تحتوي على 70% من الكاكاو أو أكثر، وعلى نسبة منخفضة من الدهون والسكر.

2- اللحوم الحمراء

أوردت الكاتبة أنه لا داعي للتخلص تماما من اللحوم الحمراء من نظامك الغذائي اليومي، لأنها تمد الجسم بالعديد من المغذيات، هذا إلى جانب كمية الحديد العالية التي تحتوي عليها.

لكن المشكلة تكمن في كونها غنية بالدهون المشبعة التي تساهم في ارتفاع ضغط الدم وتؤثر سلبا على تكوين الصفائح الدموية وتجلط الدم.

في المقابل، يعد الدجاج والسمك من البدائل الصحية.

3- المشروبات السكرية

تشير نتائج دراسة أجراها باحثون في المملكة المتحدة والولايات المتحدة، ونشرت في المجلة العلمية "ارتفاع ضغط الدم"، إلى أن ضغط الدم يرتفع تدريجيا مع كل عبوة إضافية من المشروبات السكرية التي نشربها يوميا.

وفي حين أن الآلية الدقيقة وراء هذه العلاقة لا تزال غير معروفة، يعتقد العلماء أن ارتفاع مستوى السكر في الدم يغير من كثافة الأوعية الدموية ومستويات الملح في الجسم.

4- الخردل

أضافت الكاتبة أن هذه الصلصة لا تحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية، إلا أنها تعد واحدة من أكثر الصلصات الغنية بالصوديوم، بمعدل غرامين من الصوديوم لكل مئة غرام من صلصة الخردل. في هذه الحالة، يمكنك تخفيفها أو إعداد صلصة منزلية عن طريق طحن بذور الخردل دون إضافة الملح إليها.

5- عرق السوس

أوضحت الكاتبة أن المشكلة لا تظهر عند تناول جرعات صغيرة من عرق السوس، وإنما من الاستهلاك المنتظم، فإذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم، فإن الإفراط في تناول عرق السوس يمكن أن يسبب احتباس الصوديوم وفقدان البوتاسيوم، مما يؤدي إلى تفاقم ارتفاع ضغط الدم.

6- البطاطس

إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم، فلا يجب عليك الإفراط في استخدام البطاطس في الأطباق الجانبية. وفقا لدراسة نشرت في المجلة الطبية البريطانية، إذ إن تناول أربع وجبات أو أكثر من البطاطس المحمصة قد يزيد من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم. وتكمن المشكلة بالأساس في الإفراط في استهلاك البطاطس المقلية، التي تحتوي على الكثير من الزيت.

في المقابل، من المهم التذكير بأن البطاطس تحتوي أيضا على البوتاسيوم والمغنيسيوم، اللذين يساعدان في السيطرة على ضغط الدم إذا تم تضمينها في النظام الغذائي بطريقة متوازنة.