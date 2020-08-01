اضبط تردد تردد قناة إم بي سي mbc مصر الجديد 2020

تعرف على تردد قناة إم بي سي mbc مصر الجديد 2020 ، حيثُ دأب الكثير من المصريين والمتابعين في الوطن العربي للبحث عن تردد قناة ام بي سي مصر ، لضبطه على شاشاتهم التلفاز ومشاهدة أوقات ممتعة لمحتوى القناة الذي استطاع في الفترة الحالية أن يجذب مئات الآلاف من المتابعين، كما واستطاعت ان تنافس في محتواها المميز القنوات العربية الأخرى.

وسنتطرق إلى تردد قناة ام بي سي mbc مصر ، في هذه المقالة، لاسيما أن القناة تعرض مسلسل مملكة إبليس 2020 الجزء الثاني ، حيث حقق المسلسل في حلقته الأول المكون من خمسة عشر حلقة متابعات عالية.

وحرصت وكالة فلسطين اليوم على وضع تردد قناة ام بي سي mbc مصر ، حتى يتمكن جميع زوار القناة من ضبطه بأريحية تامة على شاشاتهم، والاستمتاع بأوقات جميلة في مشاهدة مسلسلاتها وبرامجها.

تردد قناة ام بي سي MBC 1 :

تردد قناة mbc مصر على نايل سات

(التردد 11470 - معدل الترميز 27500 - الاستقطاب عمودي).

تردد القناة على العرب سات :

(التردد 11270 - معدل الترميز 27500 - الاستقطاب عمودي).

كما وضعنا لكم تردد قناة ام بي سي دراما، وأكشن، تابع:

اضبط حالاً تردد قناة إم بي سي Drama mbc دراما الجديد 2020 ، إذ استطاعت قناة ام بي سي دراما ، أن تنافس القنوات العربية ، في جودة مضمونها الاعلامي الذي يتميز في قدرته على جذب المتابعين لها، وهو ما حققته القناة في الآونة الاخيرة في زيادة نسبة المشاهدات في اليوم الواحد.

ووضعت قناة إم بي سي دراما ترددها على القمرين نايل وعرب سات ، وازدادت عمليات بحث الناس عن التردد في محرك البحث جوجل، وذلك من أجل تسجيله على شاشات التلفاز والاستمتاع بأوقات جميلة في مشاهدة القناة الرائدة.

وفي هذه المقالة، حرصنا في وكالة فلسطين الاخبارية على وضع تردد قناة ام بي دراما ، وهو موجود وسط المقالة، ومعرفة تاريخ تأسيسها.

نشأة قناة ام بي سي Drama mbc دراما :

وتأسست قناة ام بي سي Drama mbc دراما ، في تاريخ 27نوفمبر 2010، وهي تبث بشكل مجاني وغير مشفر، وتم تنظيم حينها حفل كبير أقيم في أحد فنادق برج خليفة في دبي، حضره كبار الفنانين في دول الخليج.

وتبث قناة إم بي سي دراما، مسلسلاتها على مدار 24 ساعة وفي جميع أيام الاسبوع، وبهذه المسلسلات تنتقل من الدراما الخليجية إلى التركية إلى المكسيسكية وغيرها.

وتأخذ قناة ام بي سي دراما مدينة دبي، مقرًا لها، فيما يعد وليد ابراهيم مدير القناة، وهي تعتبر احدى قنوات شبكة ام بي سي mbc .

ابرز مسلسلات قناة إم بي سي دراما :

أهل كايرو، ساهر الليل، عايزة اتجوز، فنجان الدم، راس غليص، زوارة الخمس، شر النفوس، زهرة وأزواجها الخمسة، جيهان، راني بادميني نارين، نور في سماء صافية.

تردد قناة ام بي سي دراما على عرب ونايل سات :

القمر: عرب سات.

تردد القناة : 11919.

معدل الترميز: 27500/ أفقي.

القمر: نايل سات.

تردد القناة: 11938.

معدل الترميز: 27500/ رأسي.

كما وضعت وكالة فلسطين لحضراتكم تردد قناة ام بي سي أكشن MBC Action.

تردد قناة ام بي سي اكشن MBC Action الجديد على نايل سات :

الترددات : 11470-11467

الاستقطاب: V

معدل الترميز للقناة : 27500

معامل تصحيح الخطأ : 5/6

تردد قناة MBC Action الجديد 2020على القمر الصناعي عرب سات :

تردد القناة : 11270- 12284 .

الاستقطاب V

معدل الترميز : 27500 .

معامل تصحيح الخطأ : 5/6.

إلى هنا نصل بكم في موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية حول مقالنا تردد قناة ام بي سي اكشن، حيث يمكنكم أن تقوموا بادخال التردد إلى جهازك بكل سهولة والاستماع بمشاهدة أروع وأجدد الأفلام الأجنبية.