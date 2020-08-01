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إصابة وزير إسرائيلي بفيروس كورونا

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 22:51 - 01 اغسطس 2020
وزير شؤون اورشليم القدس والتراث رافي بيرتس وزير شؤون اورشليم القدس والتراث رافي بيرتس
تقارير
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أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم السبت، إصابة وزير إسرائيلي بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الصحة الإسرائيلية ، إصابة بما يسمى بـ"وزير شؤون اورشليم القدس والتراث رافي بيرتس"، بعدوى الوباء.

وبيّنت أنّ قائد لواء اورشليم القدس في الشرطة الميجر جنرال دورون ياديد سيدخل الحجر الصحي، بعد أن اجتمع مع الوزير المصاب بريتس، الاسبوع الماضي.

يُشار إلى أـنّ أعضاء "الكنيست" الإسرائيلي، افي ديختر، واوسنات مارك، وايلي كوهين وثلاثة من مستشاريهم سيدخلون الحجر الصحي بعد ـن خالطوا مريض بفيروس كورونا.

وأكد وزارة الصحة الإسرائيلية، ارتفاع حالات كورونا في (إسرائيل)، 72,163 مصاب، بينهم 328 بحالة خطيرة، فيما بلغت عدد الوفيات 523 حالة وفاة.

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