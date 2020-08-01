بعد تنفيذها أعمال مسح.. مصر: تركيا انتهكت قانون البحار الدولي

اعترضت الجهورية العربية المصرية، اليوم السبت، اعمال البحرية التركية في مياه البحر المتوسط، حين تجاوز المساحة المسموحة والاعتداء على الملاحة البحرية المصرية، مؤكدةً أنها اعتدت على سيادتها.

وجاء ذلك بعد أن قامت سفينة تركية بتنفيذ أعمال مسح "سيزمى" في الفترة من 21 يوليو/ تموز الى 2 أغسطس/ آب، قبالة بحر مصر.

وعلقت المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد حافظ، على الاعتداء، قائلاً: إنّ" القاهرة اعترضت على تداخل النقطة رقم (8) الواردة بالإنذار الملاحي مع المنطقة الاقتصادية الخالصة المصرية".

وأكد حافظ، أن اجراء تركيا لا يتفق مع اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وأنه يخالف أحكام القانون الدولي.

وشدّد على انه يشكل انتهاكا واعتداء على حقوق مصر السيادية في منطقتها الاقتصادية الخالصة في البحر المتوسط.

وذكر حافظ، أن بلاده لا تعترف بأي نتائج أو آثار قد تترتب على العمل بمنطقة التداخل.

وأشار إلى أن السطات المصرية أودعت إعلانا لدى الأمم المتحدة، بشأن ممارسة حقوقها في المياه الاقتصادية الخالصة، وذلك وفق المادة 310 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار في 11 يوليو 1983.

وتسود حالة من التوتر بين دول مياه البحر المتوسط، لاسيما بعد إعلان تركيا العام الماضي، التنقيب عن الغاز في المتوسط، والتي اعتبرته الدول المجاور انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية.