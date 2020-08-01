محدث إشارة تردد قناة طيور الجنة 2020 الجديد على نايل وعرب سات

شهد تردد قناة طيور الجنة الجديد 2020 الجديد ، إقبالاً واسعًا من قبل الناس في الفترة الحالية، حيثُ يحرص هؤلاء على تردد قناة طيور الجنة من أجل الاستمتاع بأوقات جميلة لمشاهدة أناشيد وبرامج القناة، المخصصة للأطفال، في حين، يمتاز محتواها الهادف، بأنه مناسب لمستوى عمر الأطفال.

وكالة فلسطين اليوم حرصت على توفير تردد قناة طيور الجنة 2020 على القمر الصناعي نايل وعرب سات ، في أسفل المقالة، كما وضعنا لكم تعريف للقناة، وأبرز اناشيدها الرائعة، ورابط تحميل التطبيق.

واستطاعت طيور الجنة، أن تبني لها قاعدة جماهيرية عريضة في جميع أقطاب الدول العربية، حيثُ سجلت ارتفاعًا كبيرًا في تعداد المشاهدات اليومية، لاسيما في أزمة كورونا، والتزام العائلات بالحجر المنزلي، على اعتبار أن القناة متنفس للأطفال.

نشأة قناة طيور الجنة :

وتأسست قناة طيور الجنة التي تعتبر عمان مسقط رأسها عام 2008، على يدي نجوم من المنشدين منهم أطفال وكبار، كما اهتمت القناة منذُ انطلاقها حتى اليوم، بنشر الأغاني والبرامج الهادفة والمسلية للأطفال، ويكون خالد مقداد مديرها.

وتسمر قناة طيور الجنة، في عرض المزيد من الأغاني والبرامج بحلتها الجديدة بين الفترة والأخرى، في إطار تطوير القناة، وامتاع المشاهدين.

تردد مباشر قناة طيور الجنة الجديد :

تردد قناة طيور الجنة على القمر الصناعي النايل سات :

التردد: (11315).

الاستقطاب: (عمودي).

معدل الترميز: (27500).

الاتجاه: (3/4).

ويمكنك أيضا اضافة التردد التالي وهو تردد قناة طيور الجنة الجديد 2020 :

القمر: (نايل سات).

التردد: (11391)

معدل الترميز: (27500).

معدل التصحيح: (6/5).

اضبط تردد قناة طيور الجنة 2020 على العرب سات :

وسنرفق لكم في وكالة فلسطين اليوم الاخبارية تردد قناة طيور الجنة على قمر العرب سات وهو:

التردد: (11310).

معامل تصحيح الخطأ: (3/ 2).

معدل الترميز: (30000).

خطوات استقبال تردد قناة طيور الجنة 2020 على القمر الصناعي نايلسات :

إليك أيرز خطوات استقبال تردد قناة طيور الجنة الجديد ، وهي على النحو التالي :

توجيه صحن الطبق نحو القمر الموجود في الجدول بالأسفل.

ثم نقوم بفتح قائمة “Menu” من الخيارات فى جهاز الاستقبال.

بعدها نقوم باختيار خيار التركيب او installation من الخيارات التى تظهر امامك.

ثم نقوم باختيار أضف تردد جديد ونكتب التردد الصحيح لقناة طيور الجنة .

ثم نضيف الاستقطاب ومعامل تصحيح الخطأ .

نضيف معدل الترميز الموجودين فى الجدول بالاسفل.

بعد نقوم بالضغط على خيار بحث وستجد قناة طيور الجنة في قائمة القنوات لديك.

أناشيد قناة طيور الجنة :

وتقدم قناة طيور الجنة مجموعة من الأناشيد الخاصة للأطفال، بنخبة من الفنانين، وخصصت تطبيق بعنوان أغاني طيور الجنة، ولتحميل التطبيق (اضغط هنا).

لمشاهدة أغاني طيور الجنة على منصة اليوتيوب (اضغط هنا ) .

كما وندعوكم لضبط تردد قناة طيور الجنة على شاشات التلفاز لمشاهدة أوقات ممتعة وجيدة على القناة خاصة مع فرض سلطات الدول حظر التجوال والعزل الاجباري، وتكون القناة منفس للأطفال داخل بيوتهم.