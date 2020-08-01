ملحم: اجتماع حكومي مرتقب لبحث أزمة كورونا

أعلنت الحكومة الفلسطينية، اليوم السبت، أنه من المتوقع أن تعقد لجنة الطوارئ العليا اجتماعًا بعد إجازة عيد الأضحى المبارك، وذلك في إطار مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقال متحدث الحكومة، إبراهيم ملحم: إنّ "اجتماع الحكومة المرتقب سيبحث مجموعة من القضايا والإجراءات والتدابير التي تعتزم الحكومة اتخاذها لجهة الحفاظ على الحالة الصحية للمواطنين".

وأضاف ملحم، أن الاجتماع سيحرص على استمرار دوران العجلة الاقتصادية وذلك بالسماح بفتح المزيد من القطاعات الاقتصادية الحيوية، وفق بروتوكولات وزارة الصحة، منها: قطاع المطاعم.

وأوضح أنه من المتوقع أن تبحث اللجنة في التوصية المقدمة من وزارة الصحة بشأن إعادة تشغيل هذا القطاع.

يشار إلى أن وزارة الصحة برام الله ، أعلنت اليوم، تسجيل 323 إصابة بفيروس "كورونا" المستجد، و247 حالة تعافٍ جديدة خلال 24 ساعة الأخيرة.