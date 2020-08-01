أقوى إشارة تردد قناة طيور الجنة الجديد 2020 بجودة hd على القمر الصناعي على نايل وعرب سات، ازدادت عمليات البحث على محركات البحث بالإنترنت جوجل، بعد أن استطاعت قناة طيور الجنة أن تستحوذ على مكانة عالية مقارنة بالقنوات العربية، وتهدف في محتواها الراقي والهادف إلى الترفيه وتسلية الأطفال.

ويحرص الناس على توفير تردد قناة الجنة 2020 ، وذلك لضبطه على شاشاتهم ولمشاهدة قناة طيور الجنة، في أرقى الأوقات، خاصة في الأيام التي تشهد فيها ازمة كورونا وإغلاق شبه تام للبلاد.

وفي هذه المقالة لقد وضعنا لحضراتكم أقوى إشارة لتردد قناة الجنة ، كما وضعنا لكم رابط القناة على منصة اليوتيوب ورابط التطبيق أيضًا.

وأنتجت قناة طيور الجنة بيبي في الفترة الأخيرة، العديد من البرنامج والأناشيد المتنوعة والتي تناسب عقول الاطفال والصغار، حيثُ حققت تلك البرامج والاناشيد مئات الالاف من المشاهدات اليومية على شاشة القناة و على اليوتيوب وفي المنصات الاخرى التابعة لقناة طيور الجنة.

تردد قناة طيور الجنة بيبي الجديد 2020 على نايل سات :

التردد: 11315-11391.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

تردد قناة طيور الجنة بيبي 2020 على عرب سات :

التردد: 11310.

معدل الترميز: 30000.

معامل تصحيح الخطأ: 3/2.

أناشيد قناة طيور الجنة :

وتقدم قناة طيور الجنة مجموعة من الأناشيد الخاصة للأطفال، بنخبة من الفنانين، وخصصت تطبيق بعنوان أغاني طيور الجنة، ولتحميل التطبيق ( اضغط هنا ).

ولمشاهدة أغاني طيور الجنة على منصة اليوتيوب (اضغط هنا ).

هذا كان تردد قناة طيور الجنة الجديد 2020 ، ويمكنكم متابعة ترددات جميع قنوات النايل سات وأشهرها عبر موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية.

نشأة قناة طيور الجنة :

وأسس خالد مقداد قناة طيور الجنة عام 2008، ويقع مقرها في المملكة الأردنية، إذ خصص منتوجات القناة لتناسب عقول الأطفال، كما استطاعت القناة المميزة تكسب جميع الأهالي لبثها محتوى آمن ومناسب للأطفال، ولا تزال تقدم القناة اغاني بحلة جديدة بين الفترة والاخرى.

وفي الفترة الأخيرة، استطاعت قناة طيور الجنة أن تحقق اعلى مشاهدات منذُ نشأتها، وهذا يدل على ناجها في البث وإيصال رسالتها الهادفة.

برامج قناة طيور الجنة :

ومن البرامج التي تبثا قناة طيور الجنة، برنامج اسم ومعنى، وبرنامج بيت الحج، برنامج ست البيت الصغيرة، إلى جانب برنامج صوتك كنز، إضافة إلى العديد من الاغاني والاناشيد المميزة مثل، أغنية المكعبات, وماما جابت بيبى، وأغنية شد الحبل، ويوم ميلادك، وانشودة قمر سيدنا النبي.