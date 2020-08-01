دول عربية توصل تسجيل إصابات ووفيات بفيروس كورونا

تواصل الدول العربية تسجيل حالات مرضية جديدة بفيروس كورونا المستجد، ورصد حالات وفيات خلال 24 ساعة الماضية، متأثرة بالوباء.

وأعلنت وزارة الصحة القطرية، تسجيل 216 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهو أقل معدل يومي للإصابات منذ 14 أبريل الماضي.

وأوضحت الصحة القطرية، أن عدد الحالات التي تم فحصها بلغت 498666 شخصًا، فيما بلغت الحالات النشطة 3159 حالة، والحالات المتعافية إلى 107578 متعافٍ.

اما في السعودية، فقد سجلت 1573 إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة وهو أقل معدل إصابات يومي منذ 3 مايو.

في حين، رصدت وزارة الصحة اللبنانية حالتي وفاة، وإصابة 224 شخصًا بالفيروس، ما رفع تعداد الإصابات المؤكدة إلى 4555 إصابة.

عالميًا، ارتفع عدد المصابين بالفيروس إلى17,803,821 إصابة، والوفيات إلى 683,912 حالة، فيما بلغت حالات التعافي 11,193,462 متعافٍ، حتى الآن.