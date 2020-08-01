واشنطن تُصادق على مشروع لدعم (إسرائيل) عسكريًا بملايين الدولارات

صادق مجلس النواب الأميركي، الجمعة، على مشروع جديد يضم رزمة مساعدات مالية لحماية أمن (إسرائيل)، وفق وكالة JNS.

وأفادت الوكالة الامريكية، بان مجلس النواب صادق على رزمة مساعدات عسكرية بقيمة 500 مليون دولار لـ"إسرائيل"، مشيرةً إلى أنها مخصصة للدفاع الصاروخي الجوي "القبة الحديدية" و"مقلاع داوود" و"حيتس".

وأوضحت أن مشروع قانون النواب سيحال إلى مجلس الشيوخ للمصادقة عليه، لافتةً إلى أنه لا يتوقع أن يواجه عراقيل.

يُشار إلى أن الدعم الأمريكي لـ"إسرائيل" لم ينقطع منذُ احتلالها لأرض فلسطين، ووصلت قيمة المساعدات إلى 38 مليار دولار، المخصص لحماية أمن الاحتلال.

وتشمل المساعدات الامريكية الجديدة، 47,5 مليون دولار لتطوير تكنولوجيا قادرة على مواجهة الأنفاق؛ 4 ملايين دولار للبحث الأميركي – الإسرائيلي المشترك حول فيروس كورونا؛ و6 ملايين دولار للتعاون في برامج الطاقة والمياه.

والجدير بالذكر، أن الجانبان وقعا اتفاقًا عام 2016، تقدم بموجبه واشنطن مساعدات عسكرية تصل حتى 38 مليار دولار، منها نصف مليار دولار سنويًا لصالح برنامج الوقاية من الصواريخ، وأيضًا تلتزم (إسرائيل) بعدم الذهاب للكونغرس الأميركي من أجل منحها مساعدات إضافيّة.