فيديو أعمال شغب وسرقة في سوق المواشي بالمغرب

أوقفت قوات الأمن في المملكة المغربية نحو 20 شخصًا اثر أعمال العنف والسرقة التي شهدها سوق لبيع المواشي في مدينة الدار البيضاء، في وقفة عرفة يوم الخميس الماضي.

وتداول نشطاء منصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثق حالة الفوضى التي شهدها سوق بيع الأغنام في مدينة الدار البيضاء، إثر هجوم العديد من الأشخاص على شاحنات المواشي وسرقتهم أكباش العيد.

وخلفت الفيديوهات المتداولة حالة من الصدمة وموجة من ردود الفعل الغاضبة والمستنكرة بين العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي الذين طالبوا بمحاسبة المسؤولين عن تلك الأفعال.

سرقة المواشي في المغرب

وأوضح بلاغ صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني أن "عناصر الأمن الوطني المكلفة بتأمين فضاء بيع الأضاحي كانت قد تدخلت بشكل فوري بعد تسجيل هذه الأفعال الإجرامية المقرونة بتبادل الرشق بالحجارة بين عدد من المواطنين وبعض تجار الأغنام بنفس السوق، لأسباب تجري الأبحاث والتحريات لتحديد طبيعتها وخلفياتها".

ووفقا للمصدر نفسه فقد أسفرت التدخلات الأمنية عن "ضبط مجموعة من المتورطين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية وإعادة فرض النظام العام بالسوق المذكور".

وقد "تم إخضاع المشتبه فيهم لبحث تمهيدي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة الظروف والملابسات المحيطة بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية"، علما، يضيف البلاغ أن "مصالح الأمن لم تتوصل لحد الساعة بأية شكاية بالسرقة لها علاقة بهذه القضية، والتي تتواصل الأبحاث بشأنها".