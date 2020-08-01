"إيران" تعلن اعتقال زعيم مجموعة "تندر" الإرهابية

أعلنت وزارة الامن الايرانية، اليوم السبت، اعتقال متزعم مجموعة "تندر" الارهابية التي تأخذ من الولايات المتحدة الأمريكية مقراً لها.

وذكر بيان لوزارة الامن الايرانية اليوم السبت أن هذه المجموعة الارهابية كانت تخطط لتفجيرات في "سد" بشيراز والمعرض الدولي للكتاب ومرقد الامام الخميني (ره) .

وافاد البيان باعتقال "جمشيد شارمهد" متزعم مجموعة تندر الذي كان يدير من اميركا عمليات تخريبية في ايران.

يُشار إلى أن مجموعة "تندر" نفذت قبل 12 عاما تفجيرا في حسينية بمدينة شيراز اسفر عن استشهاد 14 شخصا واصابة 215 اخرين بجروح وفقًا لوزارة الامن الايرانية.