فحوى رسالة "إسرائيل" لحزب الله

ذكرت مصادر "إسرائيلية" لصحيفة فلسطينية أن "إسرائيل" أرسلت رسالة إلى حزب الله اللبناني عبر الأمم المتحدة.

ووفقًا لصحيفة "الحدث" التي نقلت الخبر: "فإن حكومة نتنياهو بعثت رسالة إلى حزب الله اللبناني، من خلال الأمم المتحدة، قالت فيها، إنها سوف تمتنع عن استهداف عناصر حزب الله في سوريا بشكل نهائي".

وجاء في الرسالة الإسرائيلية، "إن أي هجوم يشنه حزب الله ضد أهداف إسرائيلية سيقابل برد مركز وقوي ضد ستة أهداف حساسة تابعة للحزب".

يذكر أن وزير الحرب الإسرائيلي ​بيني غانتس​، أمر الجيش بتدمير منشآت لبنانية حيوية في حال نفذ "​حزب الله​" اللبناني أي هجوم انتقامي ضد جنود أو مستوطنين ردا على قتل أحد عناصره في دمشق بغارة إسرائيلية.

يُشار إلى أن جيش الاحتلال أعلن الاثنين الماضي، "أحبط عملية في منطقة جبل روس الحدودية مع لبنان، بعد تسلل عدد من المقاتلين التابعين لحزب الله اللبناني إلى مناطق إسرائيلية"، مشيرا إلى عدم وجود أي إصابات بين قواته.

لكن "حزب الله" نفى الرواية الإسرائيلية وقال في بيان رسمي: "إن كل ما تدعيه وسائل إعلام العدو عن إحباط عملية تسلل من الأراضي اللبنانية إلى داخل فلسطين المحتلة وكذلك الحديث عن سقوط شهداء وجرحى للمقاومة في عمليات القصف التي جرت في محيط مواقع الاحتلال في مزارع شبعا هو غير صحيح على الإطلاق، وهو محاولة لاختراع انتصارات وهمية كاذبة".