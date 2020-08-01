السفارة في تركيا تسعى لاعادة جثمان ماهر أبو العين لغزة

أكدت وازرة الخارجية والمغتربين الفلسطينيين اليوم السبت، أن السفارة لدى تركيا، تجري اتصالاتها وترتيباتها لنقل جثمان شهيد العالقين، ماهر عايش أحمد أبو العين (32 عاما) إلى قطاع غزة، ليُدفن فيه استجابة لطلب عائلته.

وقالت الخارجية في بيان لها، اليوم السبت: "إن الشهيد أبو العين وافته المنية الخميس الماضي، بعد تعرضه لحادث دهس في مدينة إسطنبول، حيث كان مرافقا لوالده في رحلة علاج الى تركيا".

وأوضحت أن أبو العين أصبح من العالقين بعد تفشي فيروس "كورونا"، وإغلاق المطارات والمعابر، وقد نجح والده بالسفر في 10 تموز/ يوليو الماضي الى القاهرة على أمل ان يلحق به ابنه، ولكن القدر لم يمهله حتى يتحقق ذلك، علما بأنه كان مسجلا لدى السفارة كعالق يرغب في العودة إلى الوطن.

إلى ذلك، نعى وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي وفريق العمل المصغر في الوزارة وسفارة دولة فلسطين لدى الجمهورية التركية والقنصلية العامة في إسطنبول، شهيد العالقين أبو العين.