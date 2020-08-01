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الاحتلال يسمح للمظاهرات ضد نتنياهو بالقدس المحتلة

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 11:41 - 01 اغسطس 2020
مظاهرات ضد نتنياهو في تل ابيب مظاهرات ضد نتنياهو في تل ابيب
تقارير
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سمحت شرطة الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم السبت، للمظاهرات الاحتجاجية ضد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو في مدينة القدس.

وستنطلق المظاهرات ضد نتنياهو مساء اليوم السبت تجاه منزله في القدس المحتلة، وسيتم اغلاق عدد من الطرق أمام حركة السير، للسماح للتظاهرة بالوصول للأماكن المحددة لها.

يُشار إلى أن مئات الإسرائيليون نظموا مظاهرات عنيفة ضد نتنياهو منذ أيام عدة بهدف مطالبته بالاستقالة من منصب رئاسة الحكومة لأسباب عدة أهمها فشله في مواجهة فيروس كورونا إضافة إلى قضايا الفساد التي تلاحقه بين فترة وأخرى.

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