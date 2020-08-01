وزير اسرائيلي: نعيش مرحلة ما قبل اغتيال رابين والمظاهرات قد تنتهي بإراقة الدماء

توقع وزير الأمن الداخلي للاحتلال الإسرائيلي أمير أوحانا، أن التظاهرات المناهضة لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ستنتهي بإراقة دماء المستوطنين الإسرائيليين.

وقال أوحانا خلال لقاء مع صحيفة "إسرائيل اليوم": "لن تكون حرب أهلية، لكن العنف يتزايد مع الوقت، هناك أجواء من الكراهية في هذه المظاهرات، هذه المرة توجد انقسامات حادة بين الطرفين، الانقسامات دائما كانت وستكون موجودة".

وأضاف: "إن أجواء التحريض التي سبقت اغتيال رئيس الحكومة الإسرائيليّة الأسبق إسحاق رابين، باهتة بالمقارنة بما يجري الآن".

واعتدى أنصار رئيس الوزراء على متظاهرين وصحفيين خلال التظاهرات المستمرة منذ أسابيع، احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية وفساد نتنياهو وسوء إدارته لأزمة كورونا.

ونقلت صحيفة "هآرتس" العبرية، عن ضباط كبار في الشرطة قولهم، إن "أوحانا يحاول استغلال التعيين المرتقب لمنصب المفتش العام للشرطة من أجل منع المظاهرات مقابل مقر إقامة نتنياهو في القدس".