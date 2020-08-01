رئيس لبنان يحذر اسرائيل من استمرار خرق القرار الأممي 1701

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم السبت، أن بلاده ملزمة بالدفاع عن سيادتها، وذلك بعد أيام من استهداف جش الاحتلال الإسرائيلي لمناطق لبنانية بالقذائف المدفعية.

وقال عون في خطاب بمناسبة عيد الجيش: "إسرائيل مستمرة بخرق القرار الأممي رقم 1701 وتتصاعد وتيرة الاختراق وتتوالى اعتداءاتها على جمهورية لبنان".

واضاف: "مع تأكيد حرصنا على الالتزام بهذا القرار، وبحل الأمور المتنازع عليها برعاية الأمم المتحدة، إلا أننا ملزمون أيضاً بالدفاع عن أنفسنا وعن أرضنا ومياهنا وسيادتنا، ولا تهاون في ذلك".

يُشار إلى ان جيش الاحتلال الإسرائيلي زعم استهداف مجموعة من رجال المقاومة التابعين لحزب الله اللبناني واحباط عملية هجومية، مستخدمة القذائف المدفعية واطلاق النار بكثافة على حدود لبنان ما أدى إلى اصابة منزل بقذيفة مدفعية كادت أن تودي بحياة لبنانيين.

وعقب حزب الله على الاستهداف الاسرائيلي مؤكدًا أن ما جرى هو وهم "إسرائيلي" ناجم عن الخوف والقلق والرعب من رد الحزب على اغتيال أحد مجاهديه في سوريا.