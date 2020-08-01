ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

0 Menu
  1. الرئيسية
  2. شؤون دولية
  3. عرض الخبر

ترامب يعتزم حظر تطبيق "تيك توك" في الولايات المتحدة

  • فلسطين اليوم - واشنطن
  • 10:09 - 01 اغسطس 2020
تيك توك تيك توك
تقارير
إعلان شركة جوال
مشاركة

أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتزامه على حظر تطبيق تيك توك المملوك لشركة بايت دانس الصينية في الولايات المتحدة.

ووفقًا لوكالة فرانس برس، فإن ترامب قال للصحفيين: "فيما يتعلق بتيك توك سنحظرها في الولايات المتحدة، سأوقع على الوثيقة".

وفي وقت سابق، أعلن ترامب، أن الولايات المتحدة تدرس اتخاذ إجراءات مختلفة ضد تطبيق "تيك توك"، بما في ذلك حظر التطبيق.

وسبق أن أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أنه لا يستبعد حظر برنامج "تيك توك" في الولايات المتحدة، شأنه شأن وسائل التواصل الاجتماعي الصينية الأخيرة، وذلك نظرا للاشتباه بقيام هذه البرامج بإرسال معلومات خاصة إلى السلطات الصينية.

يشار إلى أن المستخدمين في الولايات المتحدة الأمريكية يقضون وقتا أطول يوميا على تطبيق "تيك توك" من تطبيق "إنستغرام".

الأكثر مشاهدة

متعلقات