ترامب يعتزم حظر تطبيق "تيك توك" في الولايات المتحدة

أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتزامه على حظر تطبيق تيك توك المملوك لشركة بايت دانس الصينية في الولايات المتحدة.

ووفقًا لوكالة فرانس برس، فإن ترامب قال للصحفيين: "فيما يتعلق بتيك توك سنحظرها في الولايات المتحدة، سأوقع على الوثيقة".

وفي وقت سابق، أعلن ترامب، أن الولايات المتحدة تدرس اتخاذ إجراءات مختلفة ضد تطبيق "تيك توك"، بما في ذلك حظر التطبيق.

وسبق أن أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أنه لا يستبعد حظر برنامج "تيك توك" في الولايات المتحدة، شأنه شأن وسائل التواصل الاجتماعي الصينية الأخيرة، وذلك نظرا للاشتباه بقيام هذه البرامج بإرسال معلومات خاصة إلى السلطات الصينية.

يشار إلى أن المستخدمين في الولايات المتحدة الأمريكية يقضون وقتا أطول يوميا على تطبيق "تيك توك" من تطبيق "إنستغرام".