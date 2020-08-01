يشهد سعر الدولار في سوريا اليوم السبت 1-8-2020 مقابل الليرة السورية ارتفاعًا ملحوظًا في كل من العاصمة دمشق ومحافظة حلب، بينما شهد ارتفاعًا أعلى في منطقة ادلب.

ويحظى سعر الدولار في سوريا على اهمية كبيرة جدًا لدى الملايين من السوريين لا سيما التجار والمستثمرين نظرًا لمعاملات المالية التجارية التي يتم التعامل بها بالدولار الأمريكي لا سيما التجارة الخارجية.

وللدولار في سوريا وفي دول أخرى كلبنان وفلسطين سعرين مختلفين أحدهما سعر المصرف لمركزي والأخر سعر السوق السوداء بينما تختلف أيضًا الأسعار من منطقة إلى أخرى.

ويهتم السوريون لأسعار صرف الدولار مقابل الليرة السورية في هذه الأيام بعد تطبيق قانون قيصر الامريكي "بفرض عقوبات على الاقتصاد السوري.

وتدهورت قيمة الليرة السورية مقابل الدولار كثيرًا خلال السنوات الماضية لا سيما بعد عام 2011 حيث الحرب الداخلية في الجمهورية السورية.

سعر الدولار في سوريا اليوم

وتسببت الحرب الداخلية في سوريا إلى تدهور قيمة الليرة مقابل العملات الأجنبية الأخرى لا سيما الدولار الامريكي، حيث وصلت أرقامًا قياسية لم تصلها من قبل.

سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية اليوم في السوق السوداء

سعر الشراء/ 1 دولار أمريكي = 2,070.00 ليرة سورية

سعر البيع/ 1 دولار أمريكي = 2,110.00 ليرة سورية

سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية اليوم في المصرف المركزي

1 ليرة سورية = 0.0020 دولار أمريكي

1 دولار أمريكي = 512.0900 ليرة سورية